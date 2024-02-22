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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

22.02.2024 10:50
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi ektedir.
Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251263


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FONET 22,66 148.023.587 % 10,00  
SNKRN 38,72 2.778.663 % 10,00  
UFUK 240,20 10.784.019 % 9,98  
TETMT 9.945,00 2.635.425 % 9,98  
VBTYZ 37,72 226.515.714 % 9,97  
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11:13 Alış Satış %  
Dolar 31,0319 31,0347 % 0,10  
Euro 33,8686 33,8896 % 0,95  
Sterlin 39,2287 39,4254 % 0,46  
Frank 35,2884 35,5010 % 0,52  
Riyal 8,2473 8,2886 % 0,06  
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11:13 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,10 23,13 % 0,66  
Platin 895,08 895,93 % 0,66  
Paladyum 965,05 969,76 % 0,66  
Brent Pet. 83,23 83,23 % 0,66  
Altın Ons 2.033,58 2.033,91 % 0,66  
Seans Raporu 11:13
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