***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.02.2024 10:50
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2024
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251263
BIST
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11:159.371
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 59,07
|Açılış
|: 9.360
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.341
En Yüksek
9.383
11:1531,0364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0319
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,9175
11:1533,9087
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,3364
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9087
En Düşük
33,5115
11:152.029,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,33
|Açılış
|: 2.029,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler11:13
|FONET
|22,66
|148.023.587
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|2.778.663
|% 10,00
|
|UFUK
|240,20
|10.784.019
|% 9,98
|
|TETMT
|9.945,00
|2.635.425
|% 9,98
|
|VBTYZ
|37,72
|226.515.714
|% 9,97
|
|AYCES
|1.234,00
|36.390.076
|% -9,99
|
|KERVN
|1,44
|1.956.623
|% -5,88
|
|EUKYO
|24,54
|17.398.334
|% -5,25
|
|EUYO
|14,02
|6.791.761
|% -4,88
|
|AVHOL
|59,90
|26.331.643
|% -4,62
|
|THYAO
|283,75
|3.083.549.329
|% 1,61
|
|KONTR
|307,00
|3.038.016.756
|% 5,23
|
|MIATK
|71,55
|2.079.543.987
|% -1,38
|
|EREGL
|48,36
|1.758.645.752
|% -0,58
|
|REEDR
|51,05
|1.681.983.174
|% -1,26
|
|ZOREN
|6,12
|714.619.283
|% 1,66
|
|EKGYO
|11,07
|780.273.014
|% 1,28
|
|ODAS
|10,48
|625.036.908
|% 1,45
|
|ISCTR
|28,66
|1.198.366.775
|% 0,07
|
|YKBNK
|24,36
|959.618.510
|% -0,08
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0319
|31,0347
|% 0,10
|
|Euro
|33,8686
|33,8896
|% 0,95
|
|Sterlin
|39,2287
|39,4254
|% 0,46
|
|Frank
|35,2884
|35,5010
|% 0,52
|
|Riyal
|8,2473
|8,2886
|% 0,06
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|895,08
|895,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,05
|969,76
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,23
|83,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,58
|2.033,91
|% 0,66
|