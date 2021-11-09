***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu 03.11.2021 Tarih ve E 12233903 305.04 12564 Sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a ait izahname ve tadil metni ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976268BIST