***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
10.11.2021 10:34
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 03.11.2021 Tarih ve E 12233903 305.04 12564 Sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a ait izahname ve tadil metni ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976770
BIST
17:211.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
17:219,8260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0938
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
17:2111,3735
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0797
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
17:21586,88
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 13,66
|Açılış
|: 586,88
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
587,74
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler17:21
|DOBUR
|93,00
|20.640.420
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.466.405
|% 9,97
|
|CEOEM
|9,63
|140.196.492
|% 9,93
|
|IZFAS
|6,69
|3.977.952
|% 9,85
|
|ADESE
|1,23
|80.339.395
|% 9,82
|
|SARKY
|16,89
|49.388.506
|% -7,45
|
|KLMSN
|10,15
|32.394.598
|% -7,31
|
|UTPYA
|17,70
|547.041
|% -6,84
|
|BASGZ
|19,07
|343.618.617
|% -6,79
|
|DOKTA
|32,82
|7.976.791
|% -6,76
|
|GARAN
|10,77
|3.341.359.539
|% 1,80
|
|PETKM
|7,27
|3.001.936.751
|% 0,14
|
|TSPOR
|6,49
|1.720.384.127
|% 5,02
|
|THYAO
|18,15
|1.659.548.306
|% -0,06
|
|SISE
|9,50
|1.559.040.608
|% 2,26
|
|PETKM
|7,27
|3.001.936.751
|% 0,14
|
|GARAN
|10,77
|3.341.359.539
|% 1,80
|
|TSPOR
|6,49
|1.720.384.127
|% 5,02
|
|YKBNK
|3,14
|778.693.990
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,12
|505.028.801
|% 0,00
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8196
|9,8260
|% 0,96
|
|Euro
|11,3610
|11,3735
|% 0,71
|
|Sterlin
|13,2625
|13,3290
|% 0,84
|
|Frank
|10,7340
|10,7987
|% 0,91
|
|Riyal
|2,6134
|2,6265
|% 1,09
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|20,90
|
|Altın Gr.
|586
|586
|12,62
|
|Cumhuriyet
|3.868
|3.926
|86,00
|
|Tam
|3.848
|3.946
|91,84
|
|Yarım
|1.860
|1.909
|44,43
|
|Çeyrek
|933
|954
|22,21
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,80
|7,81
|0,20
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,34
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:32KZBGY
Yüzde 4.48 oranında artışla 39.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 936, 614 adet işlem
-
17:31HURGZ
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 105, 927 adet işlem
-
17:30XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 13 artarak (% 0.75 ) 1, 772
-
17:30XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 25, 329.00 milyon TL de
-
17:28DOAS
Yüzde 9.44 oranında artışla 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 332, 584 adet işlem