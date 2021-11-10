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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

10.11.2021 10:34
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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   Sermaye Piyasası Kurulu 03.11.2021 Tarih ve E 12233903 305.04 12564 Sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a ait izahname ve tadil metni ektedir.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976770


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Yarım 1.860 1.909 44,43  
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Gümüş Gr. 7,80 7,81 0,20  
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