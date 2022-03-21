***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
21.03.2022 14:18
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Birinci Serbest Fon İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011714
BIST
17:032.174
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 30,19
|Açılış
|: 2.160
|
|Önceki Kapanış
|: 2.144
|
2.176
En Düşük
2.152
17:0314,8263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0367
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8551
En Düşük
14,7777
17:0316,3860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0223
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3150
|
16,4373
En Düşük
16,3452
17:03922,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 8,39
|Açılış
|: 922,32
|
|Önceki Kapanış
|: 913,93
|
922,63
En Düşük
912,17
BIST En Aktif Hisseler17:03
|MAALT
|261,80
|36.889.501
|% 10,00
|
|PENTA
|419,20
|36.155.986
|% 10,00
|
|OLMK
|7,70
|1.862.984
|% 10,00
|
|AYEN
|13,21
|71.256.573
|% 9,99
|
|GZNMI
|31,70
|59.884.471
|% 9,99
|
|PKENT
|318,60
|161.300.509
|% -10,00
|
|SERVE
|14,99
|596.598
|% -5,60
|
|DAGHL
|13,13
|3.101.628
|% -5,54
|
|EMNIS
|21,32
|67.529
|% -4,82
|
|MMCAS
|2,41
|131.043
|% -4,74
|
|THYAO
|27,88
|1.771.086.108
|% 0,58
|
|KRDMD
|14,98
|1.715.794.957
|% 1,56
|
|EREGL
|36,24
|1.548.981.838
|% 0,22
|
|GARAN
|11,84
|1.396.746.734
|% 0,08
|
|SISE
|13,96
|1.170.646.919
|% 2,20
|
|YKBNK
|4,02
|745.376.709
|% 2,81
|
|EKGYO
|2,31
|379.859.405
|% 3,12
|
|DOHOL
|3,55
|459.626.567
|% 1,14
|
|GARAN
|11,84
|1.396.746.734
|% 0,08
|
|KRDMD
|14,98
|1.715.794.957
|% 1,56
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8237
|14,8263
|% 0,25
|
|Euro
|16,3780
|16,3860
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,4687
|19,5664
|% 0,19
|
|Frank
|15,8550
|15,9505
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9396
|3,9593
|% 0,22
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|7,63
|
|Altın Gr.
|918
|918
|3,98
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|27,00
|
|Tam
|6.055
|6.208
|27,89
|
|Yarım
|2.927
|3.003
|13,49
|
|Çeyrek
|1.468
|1.502
|6,74
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,94
|11,96
|0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|5,45
|