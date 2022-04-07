***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.04.2022 15:50
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Tera Portföy Birinci Serbest Fon İzahname Değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017099
BIST
15:502.348
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 31,45
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
15:5014,7413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0354
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
15:5016,1059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0725
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
15:50912,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,29
|Açılış
|: 912,45
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,96
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler15:49
|KLKIM
|20,50
|137.714.341
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.384.566
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|267.526.659
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|108.588.433
|% 9,94
|
|GZNMI
|38,10
|21.102.661
|% -8,76
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,52
|67.495.630
|% -3,62
|
|EDATA
|20,38
|16.895.744
|% -3,60
|
|BOBET
|4,44
|65.777.888
|% -3,27
|
|KRDMD
|15,77
|1.507.971.034
|% 1,94
|
|GARAN
|12,59
|1.461.207.063
|% 1,45
|
|THYAO
|34,70
|1.441.421.125
|% 0,23
|
|ASELS
|26,22
|1.413.466.566
|% 2,66
|
|SISE
|16,73
|1.306.120.316
|% 2,64
|
|YKBNK
|4,32
|1.171.770.516
|% 3,60
|
|ODAS
|2,09
|529.769.097
|% 0,97
|
|AKBNK
|7,98
|1.085.407.540
|% 3,77
|
|GARAN
|12,59
|1.461.207.063
|% 1,45
|
|ISFIN
|3,95
|421.116.601
|% 9,42
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7424
|14,7478
|% 0,28
|
|Euro
|16,0800
|16,0900
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,2148
|19,3112
|% 0,25
|
|Frank
|15,7237
|15,8184
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9176
|3,9373
|% 0,20
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|2,76
|
|Altın Gr.
|913
|913
|2,48
|
|Cumhuriyet
|6.063
|6.154
|-4,00
|
|Tam
|6.026
|6.176
|-13,27
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|-6,42
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-3,21
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,34
|