***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.04.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Tera Portföy Birinci Serbest Fon güncel duyuru metni ve izahname tadil metnini ekte bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121008BIST