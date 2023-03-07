***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.06.2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Tera Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fona ait güncel duyuru ve izahname tadil metnini ekte bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121027BIST