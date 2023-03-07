***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Tera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun)'a ait güncel duyuru ve izahname tadil metnini ekte bilgilerinize sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121033BIST