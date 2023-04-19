***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.03.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu olduğumuz Tera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un tür değişikliği amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Kurul'un 14.04.2023 tarih ve 12233903-E-12233903-305.01.01-36103 sayılı izni doğrultusunda, fonun yeni unvanı Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olacak şekilde onaylanmıştır. Onaylı izahname değişikliği tadil metni ekte olup yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140059BIST