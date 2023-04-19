***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
19.04.2023 15:38
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.03.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Tera Portföy 3B Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un tür değişikliği amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, Kurul'un 14.04.2023 tarih ve 12233903-E-12233903-305.01.01-36103 sayılı izni doğrultusunda, fonun yeni unvanı Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) olacak şekilde onaylanmıştır. Onaylı izahname değişikliği tadil metni ekte olup yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140059
BIST
18:055.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,52
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.093
En Düşük
4.975
18:0519,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 20,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
18:0521,2902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0121
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
18:051.241,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -8,63
|Açılış
|: 1.241,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKART
|24,64
|13.036.693
|% 10,00
|
|HALKB
|12,55
|510.283.739
|% 9,99
|
|KOPOL
|39,40
|766.883.073
|% 9,99
|
|GESAN
|84,80
|1.494.911.773
|% 9,99
|
|MEPET
|4,63
|30.651.560
|% 9,98
|
|KERVN
|0,90
|4.252.595
|% -10,00
|
|IMASM
|51,45
|264.896.075
|% -9,97
|
|AKMGY
|79,80
|18.232.990
|% -9,97
|
|DIRIT
|6,90
|892.510
|% -7,01
|
|BURVA
|35,14
|61.550.104
|% -6,54
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|THYAO
|134,70
|2.707.395.394
|% -1,10
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|KOZAA
|46,00
|2.357.065.853
|% -1,12
|
|KOZAL
|23,28
|5.994.738.345
|% -1,36
|
|ISCTR
|12,29
|2.521.922.189
|% 2,33
|
|YKBNK
|10,50
|1.789.264.333
|% 2,44
|
|AKBNK
|18,48
|2.741.827.607
|% 2,84
|
|EKGYO
|6,80
|1.007.702.987
|% 1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3972
|19,4046
|% 0,02
|
|Euro
|21,2744
|21,2902
|% 0,06
|
|Sterlin
|24,0563
|24,1769
|% 0,10
|
|Frank
|21,5059
|21,6354
|% -0,22
|
|Riyal
|5,1560
|5,1819
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.991
|1.991
|-14,19
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-8,37
|
|Cumhuriyet
|8.924
|9.059
|93,00
|
|Tam
|8.963
|9.150
|100,00
|
|Yarım
|4.377
|4.480
|49,00
|
|Çeyrek
|2.189
|2.247
|25,00
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,74
|0,03
|
|B. Petrol
|83,42
|83,42
|-1,35
|