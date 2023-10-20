***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.06.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2023 Tarih ve :E-12233903-305.04-43791 Sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Serbest (Döviz) Fon izahnamesinde muhtelif maddelerinin değişikliğine izin verilmiştir. Değişikliğe dair duyuru ve tadil metni ekte bilgilerinize sunulmaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208076BIST