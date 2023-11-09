***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.11.2023 11:34
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.10.2023 Tarih ve E-12233903-305.04-44230 Sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon izahnamesinde muhtelif maddelerinin değişikliğine izin verilmiştir. Fonun unvanı Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon olarak değiştirilmiştir. İlgili değişikliklerin yer aldığı güncel duyuru metni, izahname tadil metni ve yatırımcı bilgi formunu ekte bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216223
BIST
'
13:377.793
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -67,45
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.752
En Yüksek
7.855
13:3728,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0542
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
13:3730,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0320
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
13:371.783,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.783,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:35
|REEDR
|24,42
|1.009.034.183
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.658.955
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,30
|4.395.679.010
|% 6,13
|
|THYAO
|226,10
|2.518.594.125
|% -1,09
|
|PETKM
|21,10
|1.776.780.857
|% 3,03
|
|BRSAN
|829,00
|1.635.748.387
|% 2,35
|
|ISCTR
|20,52
|1.437.362.751
|% -1,06
|
|EKGYO
|6,82
|653.272.256
|% -1,73
|
|PETKM
|21,10
|1.776.780.857
|% 3,03
|
|IHLAS
|1,20
|85.849.299
|% 3,45
|
|YKBNK
|16,97
|1.202.139.957
|% -0,35
|
|ISCTR
|20,52
|1.437.362.751
|% -1,06
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4920
|28,5091
|% 0,20
|
|Euro
|30,5275
|30,5418
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,9174
|35,0926
|% 0,18
|
|Frank
|31,5166
|31,7064
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5760
|7,6140
|% 0,20
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|867,53
|869,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,77
|1.038,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,28
|80,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,56
|1.947,83
|% 0,66
|