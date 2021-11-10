***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.11.2021 11:16
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu 03.11.2021 Tarih ve E 12233903 305.04 12564 Sayılı izni ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a ait güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976777
BIST
11:071.623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,62
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.625
En Düşük
1.614
11:079,7836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0514
|Açılış
|: 9,7680
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,7987
En Düşük
9,7204
11:0711,2900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0300
|Açılış
|: 11,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,2900
En Düşük
11,2900
11:07573,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,51
|Açılış
|: 573,73
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
574,83
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler11:07
|DOBUR
|93,00
|12.847.857
|% 9,99
|
|COSMO
|11,76
|158.442
|% 9,91
|
|IZFAS
|6,61
|1.350.039
|% 8,54
|
|BAGFS
|22,58
|6.641.382
|% 7,32
|
|KERVN
|0,75
|131.395
|% 7,14
|
|TACTR
|23,00
|741.635
|% -8,44
|
|SARKY
|16,89
|25.203.158
|% -7,45
|
|KLMSN
|10,21
|12.945.097
|% -6,76
|
|EMKEL
|2,76
|12.117.370
|% -5,80
|
|CUSAN
|9,32
|10.409.628
|% -5,57
|
|PETKM
|7,28
|812.221.205
|% 0,28
|
|GARAN
|10,69
|781.872.766
|% 1,04
|
|TSPOR
|6,08
|610.702.601
|% -1,62
|
|THYAO
|18,24
|450.345.419
|% 0,44
|
|SASA
|32,64
|292.168.458
|% 1,43
|
|PETKM
|7,28
|812.221.205
|% 0,28
|
|TSPOR
|6,08
|610.702.601
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,13
|184.329.447
|% 0,47
|
|YKBNK
|3,11
|240.718.956
|% 0,65
|
|GARAN
|10,69
|781.872.766
|% 1,04
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7816
|9,7836
|% 0,53
|
|Euro
|11,2800
|11,2900
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,2028
|13,2691
|% 0,38
|
|Frank
|10,6686
|10,7329
|% 0,30
|
|Riyal
|2,5980
|2,6111
|% 0,50
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-7,20
|
|Altın Gr.
|573
|574
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.783
|3.840
|13,00
|
|Tam
|3.760
|3.854
|9,11
|
|Yarım
|1.817
|1.865
|4,40
|
|Çeyrek
|912
|932
|2,21
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,33
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,65
|0,04
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|0,45
|
Seans Raporu
11:07
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11:21GSDDE
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