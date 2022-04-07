***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.04.2022 15:44
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Tera Portföy Birinci Serbest Fon'un Katılma Paylarının İhracına İlişkin İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017092
BIST
17:122.347
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 30,22
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.351
En Düşük
2.329
17:1214,7395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0336
|Açılış
|: 14,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
17:1216,1074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0740
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
17:12916,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,58
|Açılış
|: 916,23
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
917,28
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler17:12
|KLKIM
|20,50
|138.163.086
|% 10,01
|
|LUKSK
|67,10
|48.086.847
|% 10,00
|
|NATEN
|57,75
|57.744.521
|% 10,00
|
|ESEN
|34,58
|269.038.739
|% 9,99
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|GZNMI
|37,60
|30.142.626
|% -9,96
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|IDEAS
|24,28
|73.597.868
|% -4,56
|
|EDATA
|20,20
|21.904.447
|% -4,45
|
|BOBET
|4,43
|70.164.751
|% -3,49
|
|THYAO
|35,20
|2.628.981.894
|% 1,68
|
|GARAN
|12,59
|2.153.985.734
|% 1,45
|
|KRDMD
|15,80
|1.814.409.988
|% 2,13
|
|ASELS
|26,12
|1.656.937.852
|% 2,27
|
|SISE
|16,66
|1.619.657.292
|% 2,21
|
|YKBNK
|4,31
|1.548.133.006
|% 3,36
|
|ODAS
|2,08
|605.703.387
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,97
|1.477.027.024
|% 3,64
|
|GARAN
|12,59
|2.153.985.734
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,57
|332.635.290
|% 0,78
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7360
|14,7395
|% 0,23
|
|Euro
|16,0960
|16,1074
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,1908
|19,2871
|% 0,12
|
|Frank
|15,7406
|15,8355
|% 0,26
|
|Riyal
|3,9192
|3,9389
|% 0,24
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|6,64
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,68
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.193
|3,84
|
|Yarım
|2.920
|2.996
|1,86
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,61
|