***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
28.06.2022 15:29
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28/06/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi İstatistiksel Arbitiraj Serbest Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039693
BIST
17:012.519
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -10,40
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
17:0116,6268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1009
|Açılış
|: 16,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:0117,5078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0186
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
17:01974,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,56
|Açılış
|: 974,41
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:01
|BMSCH
|10,34
|90.878.706
|% 10,00
|
|DOKTA
|34,98
|8.544.572
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.988.845
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.606.163
|% 9,96
|
|IHAAS
|26,52
|19.740.526
|% -8,99
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,36
|97.926.936
|% -7,97
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,41
|137.674.942
|% -5,72
|
|THYAO
|49,40
|4.586.617.067
|% -0,32
|
|SISE
|21,92
|1.323.780.998
|% 1,20
|
|EREGL
|27,86
|1.193.157.375
|% 0,07
|
|SAHOL
|20,38
|1.077.145.689
|% 0,69
|
|KRDMD
|12,01
|932.568.425
|% -2,45
|
|YKBNK
|4,57
|831.049.180
|% -1,72
|
|ODAS
|3,16
|531.525.645
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,65
|436.630.241
|% 2,71
|
|TSKB
|2,11
|326.870.716
|% -0,47
|
|AKBNK
|8,47
|815.432.796
|% -0,47
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6203
|16,6268
|% 0,61
|
|Euro
|17,4853
|17,5078
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,2746
|20,3762
|% 0,28
|
|Frank
|17,3108
|17,4151
|% 0,54
|
|Riyal
|4,4192
|4,4414
|% 0,64
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|-2,93
|
|Altın Gr.
|976
|976
|6,87
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.510
|6.604
|12,00
|
|Yarım
|3.191
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,05
|21,08
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,29
|11,31
|0,05
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,52
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16PRZMA
Yüzde -3.66 oranında düşüşle 3.42 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 860 adet işlem
-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 73 kaybederek (% -0.43 ) 2, 247
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOKTA, RODRG, MAKIM, ISBIR, BMSCH
-
17:15
BERA, OYAYO, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
SEKUR, SELVA, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında