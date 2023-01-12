***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.01.2023 11:23
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel Fon İzahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100707
BIST
11:174.910
En Yüksek
|Değişim
|: 3,83%
|| 180,93
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.925
En Düşük
4.827
11:1718,7865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0120
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
11:1720,2202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0300
|Açılış
|: 20,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,2567
En Düşük
20,1704
11:171.137,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,48
|Açılış
|: 1.137,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,27
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler11:17
|KRDMA
|17,38
|177.016.534
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|8.008.291
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|20.008.489
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|2.402.610
|% 9,96
|
|KRDMB
|17,18
|83.304.665
|% 8,94
|
|VKING
|27,00
|187.947
|% -9,94
|
|BALAT
|21,66
|456.030
|% -9,75
|
|ZEDUR
|53,80
|358.416
|% -7,16
|
|AYES
|26,50
|88.855
|% -7,02
|
|YBTAS
|60.600,00
|60.600
|% -5,30
|
|THYAO
|134,20
|3.236.034.602
|% 7,10
|
|KRDMD
|18,14
|1.876.072.849
|% 5,53
|
|ASELS
|55,70
|1.372.822.181
|% 5,49
|
|EREGL
|38,36
|1.245.273.858
|% 4,13
|
|KOZAL
|548,40
|1.096.067.556
|% 5,71
|
|KRDMD
|18,14
|1.876.072.849
|% 5,53
|
|EKGYO
|8,42
|787.115.717
|% 4,21
|
|YKBNK
|8,99
|695.773.578
|% 4,66
|
|PETKM
|17,35
|721.529.125
|% 4,08
|
|SKBNK
|2,65
|106.316.728
|% 3,92
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7815
|18,7865
|% 0,06
|
|Euro
|20,1967
|20,2202
|% 0,15
|
|Sterlin
|22,7483
|22,8623
|% 0,06
|
|Frank
|20,0546
|20,1754
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9856
|5,0106
|% 0,05
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|5,29
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,70
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|19,00
|
|Tam
|7.691
|7.744
|11,00
|
|Yarım
|3.745
|3.790
|7,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.895
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,31
|0,17
|
|B. Petrol
|82,81
|82,81
|0,14
|