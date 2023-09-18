***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.09.2023 16:29
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun) İzahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195757
BIST
'
16:537.778
En Düşük
|Değişim
|: -2,31%
|| -183,61
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.755
En Yüksek
7.952
16:5327,0205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0385
|Açılış
|: 27,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
16:5328,8191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0131
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
16:531.671,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,34
|Açılış
|: 1.671,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler16:53
|TETMT
|1.541,10
|3.154.781
|% 10,00
|
|ISBTR
|219.304,90
|2.412.354
|% 10,00
|
|TRILC
|17,30
|267.767.317
|% 9,98
|
|MIATK
|500,20
|376.157.525
|% 9,98
|
|METUR
|13,78
|71.251.350
|% 9,98
|
|PEKGY
|25,38
|272.554.252
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|205.831.554
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|2.886.120
|% -9,98
|
|SUMAS
|223,10
|6.581.740
|% -9,97
|
|HUBVC
|9,00
|59.727.741
|% -8,63
|
|THYAO
|219,00
|6.638.904.588
|% -3,57
|
|TUPRS
|138,60
|3.465.417.981
|% -2,05
|
|SISE
|52,45
|3.341.313.818
|% -3,85
|
|EBEBK
|79,15
|2.870.486.630
|% 4,42
|
|KOZAL
|28,34
|2.764.558.194
|% -4,84
|
|ZOREN
|4,67
|912.170.638
|% -2,51
|
|SKBNK
|5,78
|1.063.338.150
|% 2,66
|
|YKBNK
|16,12
|2.684.597.296
|% 0,31
|
|EKGYO
|8,20
|1.351.680.115
|% -1,80
|
|HALKB
|16,03
|2.223.144.944
|% -5,26
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0140
|27,0205
|% 0,14
|
|Euro
|28,8124
|28,8191
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,3482
|33,5155
|% 0,12
|
|Frank
|29,9718
|30,1523
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1814
|7,2174
|% 0,13
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-0,01
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.673
|3,12
|
|Cumhuriyet
|11.313
|11.484
|-13,00
|
|Tam
|11.072
|11.144
|11,00
|
|Yarım
|5.553
|5.595
|5,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.798
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,00
|23,02
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,04
|20,06
|0,06
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|0,54
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -194, 92 kaybederek (% -2.33 ) 8, 177
-
17:08
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YATAS, PEKGY
-
17:08XU100
Endeks 7, 766 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 46 altında . İşlem hacmi 85, 453.00 milyon TL de
-
17:08FZLGY
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 16.84 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 512, 713 adet işlem
-
17:07OTKAR
Yüzde -5.49 oranında düşüşle 344.00 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 552 adet işlem