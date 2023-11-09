***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.11.2023 12:04
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.06.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Tera Portföy Birinci Serbest Fon İzahnamesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216233
BIST
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13:377.793
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -67,45
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.752
En Yüksek
7.855
13:3728,5050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0542
|Açılış
|: 28,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
13:3730,5478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0320
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
13:371.783,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 1.783,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.780,48
BIST En Aktif Hisseler13:35
|REEDR
|24,42
|1.009.034.183
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|26.151.048
|% 10,00
|
|KSTUR
|2.266,00
|2.456.344
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|11.658.955
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|16.888.838
|% 9,98
|
|VANGD
|25,20
|2.973.800
|% -10,00
|
|KLNMA
|55,85
|6.612.417
|% -9,99
|
|ISBTR
|711.985,00
|2.847.953
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|50.031.716
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.200.785
|% -9,97
|
|TABGD
|190,30
|4.395.679.010
|% 6,13
|
|THYAO
|226,10
|2.518.594.125
|% -1,09
|
|PETKM
|21,10
|1.776.780.857
|% 3,03
|
|BRSAN
|829,00
|1.635.748.387
|% 2,35
|
|ISCTR
|20,52
|1.437.362.751
|% -1,06
|
|EKGYO
|6,82
|653.272.256
|% -1,73
|
|PETKM
|21,10
|1.776.780.857
|% 3,03
|
|IHLAS
|1,20
|85.849.299
|% 3,45
|
|YKBNK
|16,97
|1.202.139.957
|% -0,35
|
|ISCTR
|20,52
|1.437.362.751
|% -1,06
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4920
|28,5091
|% 0,20
|
|Euro
|30,5275
|30,5418
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,9174
|35,0926
|% 0,18
|
|Frank
|31,5166
|31,7064
|% 0,02
|
|Riyal
|7,5760
|7,6140
|% 0,20
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,50
|22,53
|% 0,66
|
|Platin
|867,53
|869,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.035,77
|1.038,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,28
|80,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.947,56
|1.947,83
|% 0,66
|