***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
09.03.2023 14:07
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 3.320.000 TL % 15,5 09/03/2023 10/03/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122200
BIST
15:345.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 45,79
|Açılış
|: 5.458
|
|Önceki Kapanış
|: 5.438
|
5.503
En Düşük
5.432
15:3418,9510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 19,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
18,9626
En Düşük
18,9062
15:3420,0803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0964
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2200
|
20,2741
En Düşük
19,9125
15:341.107,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.107,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.104,89
|
1.109,38
En Düşük
1.102,58
BIST En Aktif Hisseler15:34
|CMBTN
|588,60
|82.496.986
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|50.232.656
|% 10,00
|
|KONYA
|3.392,80
|194.782.056
|% 10,00
|
|YESIL
|4,29
|35.220.148
|% 10,00
|
|UZERB
|209,30
|1.334.610
|% 9,98
|
|EMKEL
|10,35
|611.428.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|51,20
|26.055.275
|% -9,94
|
|OTTO
|97,50
|1.297.651
|% -5,16
|
|DOAS
|135,00
|545.718.663
|% -5,06
|
|ERSU
|6,41
|18.499.983
|% -5,04
|
|ISCTR
|14,77
|6.177.909.175
|% 3,50
|
|EREGL
|43,38
|5.597.425.328
|% 0,84
|
|AKBNK
|20,22
|4.948.590.630
|% 1,46
|
|OYAKC
|45,52
|3.964.168.416
|% 6,80
|
|YKBNK
|11,76
|3.943.558.941
|% 1,47
|
|ISCTR
|14,77
|6.177.909.175
|% 3,50
|
|YKBNK
|11,76
|3.943.558.941
|% 1,47
|
|AKBNK
|20,22
|4.948.590.630
|% 1,46
|
|SKBNK
|2,70
|525.692.862
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,28
|1.506.502.562
|% 2,10
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9472
|18,9510
|% 0,06
|
|Euro
|20,0752
|20,0803
|% 0,48
|
|Sterlin
|22,4486
|22,5611
|% 0,32
|
|Frank
|20,1112
|20,2323
|% 0,34
|
|Riyal
|5,0357
|5,0609
|% 0,11
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|4,44
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,97
|
|Cumhuriyet
|7.488
|7.601
|-3,00
|
|Tam
|7.526
|7.573
|-13,00
|
|Yarım
|3.677
|3.706
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.838
|1.853
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,08
|20,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,25
|0,05
|
|B. Petrol
|82,83
|82,83
|0,17
|
Seans Raporu
15:34
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-
15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 42, 35 artarak (% 0.87 ) 4, 933
-
15:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONYA, NIBAS, ONCSM, YESIL, MARKA, NUHCM, UMPAS, YYAPI, CMBTN, UZERB
-
15:49
CIMSA, DURDO, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:49
MIPAZ, EMKEL, TDGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:49
Bu seansda işlem gören 247 hisse senedinden 139 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 93 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem