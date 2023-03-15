***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
15.03.2023 15:03
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 3.720.000 TL % 15,5 15/03/2023 16/03/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125100
BIST
18:055.122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -85,75
|Açılış
|: 5.224
|
|Önceki Kapanış
|: 5.207
|
5.239
En Düşük
5.065
18:0518,9941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0195
|Açılış
|: 19,2130
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,3433
En Düşük
18,9643
18:0520,0636
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,3021
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,7218
En Düşük
19,9745
18:051.175,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.175,65
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.183,81
En Düşük
1.151,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETYAT
|5,61
|12.264.338
|% 10,00
|
|GOKNR
|17,71
|65.021.751
|% 10,00
|
|SDTTR
|128,80
|892.409.428
|% 9,99
|
|MIATK
|119,00
|1.396.333.992
|% 9,98
|
|VKING
|48,52
|38.102.366
|% 9,97
|
|DESPC
|15,66
|26.392.535
|% -9,95
|
|TUCLK
|28,48
|59.929.480
|% -9,93
|
|MMCAS
|4,64
|1.108.338
|% -9,90
|
|UFUK
|57,15
|4.347.706
|% -9,43
|
|RYSAS
|25,22
|44.713.993
|% -9,02
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|TUPRS
|566,90
|4.644.864.911
|% 2,11
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|ASTOR
|53,65
|3.708.449.605
|% 1,71
|
|ISCTR
|14,62
|6.522.140.712
|% 1,74
|
|YKBNK
|11,12
|3.770.047.902
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,21
|1.771.091.721
|% -4,63
|
|AKBNK
|18,60
|4.182.727.204
|% 0,27
|
|SKBNK
|2,35
|321.602.225
|% -3,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9855
|18,9914
|% 0,09
|
|Euro
|20,0388
|20,0515
|% -1,54
|
|Sterlin
|22,7753
|22,8895
|% -0,99
|
|Frank
|20,3708
|20,4936
|% -1,49
|
|Riyal
|5,0405
|5,0658
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|28,91
|
|Altın Gr.
|1.181
|1.181
|19,51
|
|Cumhuriyet
|7.886
|8.005
|84,00
|
|Tam
|7.960
|8.032
|118,00
|
|Yarım
|3.889
|3.930
|58,00
|
|Çeyrek
|1.944
|1.965
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,37
|13,38
|0,14
|
|B. Petrol
|72,53
|72,53
|-4,92
|