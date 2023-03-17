***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
17.03.2023 15:13
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 7.020.000 TL % 15,5 17/03/2023 20/03/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125845
BIST
17:205.195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -34,85
|Açılış
|: 5.278
|
|Önceki Kapanış
|: 5.230
|
5.292
En Düşük
5.162
17:2019,0073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0180
|Açılış
|: 19,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2100
|
19,0440
En Düşük
18,9692
17:2020,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0781
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
20,3124
En Düşük
20,0839
17:201.192,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 19,77
|Açılış
|: 1.192,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.172,82
|
1.194,32
En Düşük
1.170,80
BIST En Aktif Hisseler17:20
|TRCAS
|15,54
|48.153.710
|% 9,98
|
|TUCLK
|31,30
|49.200.760
|% 9,98
|
|AKMGY
|85,95
|26.842.175
|% 9,98
|
|PKART
|26,06
|9.896.245
|% 9,96
|
|ANELE
|4,86
|119.380.295
|% 9,95
|
|MARKA
|10,60
|19.911.179
|% -9,94
|
|VKING
|43,40
|22.818.814
|% -8,59
|
|PENTA
|21,46
|552.451.760
|% -7,90
|
|ULUSE
|153,00
|103.987.004
|% -6,08
|
|BRKSN
|10,15
|18.916.583
|% -5,32
|
|ASTOR
|64,40
|5.734.018.979
|% 9,15
|
|ISCTR
|15,02
|5.229.281.388
|% 2,18
|
|GOKNR
|21,04
|4.349.468.390
|% 8,01
|
|ASELS
|57,35
|3.544.246.295
|% 2,05
|
|OYAKC
|41,42
|2.902.020.094
|% 1,32
|
|ISCTR
|15,02
|5.229.281.388
|% 2,18
|
|GOKNR
|21,04
|4.349.468.390
|% 8,01
|
|YKBNK
|11,40
|2.082.583.939
|% 0,35
|
|EKGYO
|7,19
|1.056.415.266
|% -0,28
|
|AKFGY
|4,03
|540.416.601
|% 6,90
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9931
|19,0073
|% 0,09
|
|Euro
|20,2071
|20,2170
|% 0,39
|
|Sterlin
|23,0308
|23,1463
|% 0,38
|
|Frank
|20,4035
|20,5264
|% 0,19
|
|Riyal
|5,0439
|5,0692
|% -0,02
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|39,40
|
|Altın Gr.
|1.192
|1.193
|19,77
|
|Cumhuriyet
|8.005
|8.126
|118,00
|
|Tam
|8.014
|8.099
|113,00
|
|Yarım
|3.929
|3.963
|55,00
|
|Çeyrek
|1.964
|1.982
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|22,18
|22,21
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|13,48
|13,50
|0,23
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|-2,06
|