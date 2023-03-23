***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
23.03.2023 15:19
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 9.620.000 TL % 16 23/03/2023 24/03/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127341
BIST
17:175.015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 13,74
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.984
17:1719,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0058
|Açılış
|: 19,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
17:1720,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1011
|Açılış
|: 20,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
17:171.211,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.211,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler17:16
|DURDO
|52,80
|24.425.120
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|1.307.667
|% 10,00
|
|DGGYO
|38,10
|97.876.858
|% 9,99
|
|SMART
|8,71
|30.233.657
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|13.733.817
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|19.397.354
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|244.543.955
|% -9,87
|
|PKENT
|126,10
|223.494.113
|% -8,76
|
|EMKEL
|11,66
|67.689.613
|% -8,62
|
|GEREL
|13,29
|187.725.551
|% -7,64
|
|ASTOR
|61,10
|5.588.456.243
|% 0,99
|
|EREGL
|37,10
|4.999.229.508
|% 0,00
|
|OYAKC
|40,86
|4.826.225.972
|% 6,68
|
|KRDMD
|19,86
|3.032.824.570
|% 1,69
|
|KOZAL
|20,78
|2.464.245.330
|% 3,18
|
|EKGYO
|6,98
|1.458.460.763
|% 3,87
|
|KRDMD
|19,86
|3.032.824.570
|% 1,69
|
|EREGL
|37,10
|4.999.229.508
|% 0,00
|
|ISCTR
|13,67
|1.711.296.314
|% -0,22
|
|KOZAL
|20,78
|2.464.245.330
|% 3,18
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0410
|19,0446
|% 0,03
|
|Euro
|20,7616
|20,7700
|% 0,46
|
|Sterlin
|23,3577
|23,4748
|% 0,30
|
|Frank
|20,7126
|20,8374
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0541
|5,0794
|% -0,01
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|13,36
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.213
|7,20
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.181
|8.277
|17,00
|
|Yarım
|4.011
|4.050
|8,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.025
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,09
|23,12
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|0,05
|
|B. Petrol
|77,15
|77,15
|0,46
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:31NUHCM
Yüzde 6.23 oranında artışla 153.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 936, 310 adet işlem
-
17:30YAPRK
Yüzde 9.92 oranında artışla 50.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 977 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, AKSEN, ARCLK
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 66 artarak (% 0.28 ) 4, 517
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, IDEAS, ALKA, YAPRK, MMCAS, DURDO, ONCSM, INVES, AKFYE, SMART