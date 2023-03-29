***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
29.03.2023 14:53
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 5.800.000 TL % 16 29/03/2023 30/03/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129242
BIST
16:314.841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 29,86
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.865
En Düşük
4.753
16:3119,1404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 19,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
16:3120,7709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0408
|Açılış
|: 21,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
16:311.208,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.208,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler16:31
|EKSUN
|71,50
|4.019.516
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|18.298.519
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|22.272.495
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.924.918
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|65.278.668
|% 9,99
|
|BALAT
|12,60
|853.231
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|1.272.841.031
|% -9,98
|
|IHAAS
|156,70
|55.150.752
|% -9,68
|
|HEDEF
|18,46
|31.113.488
|% -9,51
|
|LIDFA
|6,10
|139.864.768
|% -8,82
|
|AKFYE
|20,70
|6.706.561.993
|% -8,41
|
|EREGL
|36,22
|5.068.283.922
|% 1,17
|
|ASTOR
|54,10
|5.023.690.638
|% -1,01
|
|THYAO
|120,60
|2.609.488.453
|% 1,01
|
|TUPRS
|532,60
|1.964.359.084
|% 3,94
|
|AKFYE
|20,70
|6.706.561.993
|% -8,41
|
|EKGYO
|6,34
|998.619.519
|% -0,47
|
|EREGL
|36,22
|5.068.283.922
|% 1,17
|
|ISCTR
|13,05
|1.688.934.853
|% 0,38
|
|ASTOR
|54,10
|5.023.690.638
|% -1,01
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1371
|19,1404
|% 0,13
|
|Euro
|20,7559
|20,7709
|% 0,20
|
|Sterlin
|23,4806
|23,5984
|% -0,17
|
|Frank
|20,7114
|20,8362
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0815
|5,1070
|% 0,11
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|-9,60
|
|Altın Gr.
|1.207
|1.207
|-5,89
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.281
|-19,00
|
|Tam
|8.162
|8.251
|-80,00
|
|Yarım
|4.001
|4.038
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.019
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,21
|23,23
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|78,74
|78,74
|0,60
|