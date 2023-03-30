***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
30.03.2023 15:03
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 6.300.000 TL % 16 30/03/2023 31/03/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129740
BIST
16:304.955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 12,07
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.909
16:3019,1716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0515
|Açılış
|: 19,3880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
16:3021,0021
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,2436
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
16:301.211,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,14
|Açılış
|: 1.211,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.217,45
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler16:30
|EKSUN
|78,65
|9.239.330
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|22.260.074
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.608.991
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|595.855.481
|% 9,99
|
|SDTTR
|134,30
|607.587.714
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|310.548.071
|% -10,00
|
|PAMEL
|230,90
|95.023.469
|% -9,34
|
|MMCAS
|5,29
|258.000
|% -8,00
|
|DESPC
|17,76
|24.249.780
|% -5,68
|
|DGATE
|15,18
|16.030.023
|% -4,83
|
|AKFYE
|19,38
|4.832.096.492
|% -4,72
|
|ISCTR
|13,76
|2.579.954.477
|% 1,85
|
|ASTOR
|54,15
|2.457.803.737
|% 0,56
|
|EREGL
|36,30
|2.024.213.441
|% -0,06
|
|THYAO
|123,70
|2.009.186.889
|% -0,72
|
|AKFYE
|19,38
|4.832.096.492
|% -4,72
|
|ISCTR
|13,76
|2.579.954.477
|% 1,85
|
|YKBNK
|10,12
|1.437.719.100
|% 0,50
|
|SKBNK
|2,38
|314.650.021
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,54
|703.626.666
|% 0,93
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1672
|19,1710
|% 0,27
|
|Euro
|20,9776
|20,9994
|% 1,16
|
|Sterlin
|23,6549
|23,7736
|% 0,67
|
|Frank
|20,9114
|21,0373
|% 0,77
|
|Riyal
|5,0903
|5,1158
|% 0,20
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|2,24
|
|Altın Gr.
|1.213
|1.214
|4,99
|
|Cumhuriyet
|8.164
|8.288
|7,00
|
|Tam
|8.184
|8.268
|-8,00
|
|Yarım
|4.012
|4.046
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.006
|2.023
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,57
|0,21
|
|B. Petrol
|78,12
|78,12
|0,53
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:41XU100
Endeks 4, 953 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 37, 499.00 milyon TL de
-
16:41DMSAS
Yüzde 9.97 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 987, 121 adet işlem
-
16:39TDGYO
Yüzde 8.33 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 527, 789 adet işlem
-
16:38HEDEF
Yüzde 7.66 oranında artışla 19.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 298, 251 adet işlem
-
16:36
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UZERB, SDTTR, BVSAN, ELITE, PCILT, FLAP, NETAS, KRGYO, GOKNR, BEYAZ