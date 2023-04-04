***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
04.04.2023 14:43
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 5.400.000 TL % 16 04/04/2023 05/04/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131470
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0389
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1396
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 24,68
|Açılış
|: 1.249,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2164
|19,2220
|% 0,20
|
|Euro
|21,0432
|21,0719
|% 0,67
|
|Sterlin
|23,9406
|24,0607
|% 0,75
|
|Frank
|21,1249
|21,2521
|% 0,85
|
|Riyal
|5,1079
|5,1335
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.021
|2.021
|36,19
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|24,54
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.465
|8.579
|178,00
|
|Yarım
|4.150
|4.198
|87,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|44,00
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,97
|
|Gümüş Gr.
|15,40
|15,42
|0,61
|
|B. Petrol
|84,26
|84,26
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
-
17:59DNISI
Yüzde 5.92 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 953 adet işlem
-
17:56ZEDUR
Yüzde 9.98 oranında artışla 47.16 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 402 adet işlem
-
17:55ISSEN
Yüzde 6.21 oranında artışla 24.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 264, 065 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE