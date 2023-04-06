***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
06.04.2023 14:29
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 5.400.000 TL % 16 06/04/2023 07/04/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132416
BIST
16:074.906
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -13,78
|Açılış
|: 4.920
|
|Önceki Kapanış
|: 4.920
|
4.970
En Düşük
4.895
16:0719,2610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0236
|Açılış
|: 19,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5950
|
19,2729
En Düşük
19,2167
16:0721,0755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0680
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4300
|
21,1318
En Düşük
20,9548
16:071.245,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -5,09
|Açılış
|: 1.245,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,33
|
1.252,45
En Düşük
1.242,74
BIST En Aktif Hisseler16:07
|ELITE
|13,64
|16.198.468
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,15
|842.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|355,60
|14.844.675
|% 9,99
|
|MARKA
|17,83
|13.345.951
|% 9,99
|
|HKTM
|49,82
|37.535.531
|% 9,98
|
|DGGYO
|33,00
|34.453.391
|% -8,33
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|ONCSM
|132,10
|121.225.289
|% -7,94
|
|KUTPO
|45,64
|42.151.557
|% -5,59
|
|ESEN
|57,90
|44.143.348
|% -5,00
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|THYAO
|125,90
|2.438.289.320
|% 0,48
|
|ASTOR
|58,30
|2.167.824.921
|% 2,28
|
|EREGL
|35,00
|1.582.571.450
|% -1,19
|
|TUPRS
|77,80
|1.424.749.777
|% -2,08
|
|AKFYE
|15,28
|3.143.992.426
|% -8,12
|
|YYAPI
|2,91
|229.702.733
|% 8,18
|
|EKGYO
|6,32
|490.775.152
|% -0,94
|
|YGYO
|2,17
|141.908.058
|% 3,33
|
|KOZAL
|21,28
|1.347.468.069
|% 0,00
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2534
|19,2610
|% 0,12
|
|Euro
|21,0138
|21,0755
|% 0,32
|
|Sterlin
|23,8529
|23,9726
|% -0,23
|
|Frank
|21,1663
|21,2938
|% 0,13
|
|Riyal
|5,1178
|5,1434
|% 0,08
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.010
|2.010
|-11,01
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|-5,46
|
|Cumhuriyet
|8.453
|8.580
|-15,00
|
|Tam
|8.498
|8.545
|-31,00
|
|Yarım
|4.150
|4.182
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.091
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,80
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,37
|15,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|0,11
|