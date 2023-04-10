***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
10.04.2023 14:48
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 8.900.000 TL % 16,15 10/04/2023 11/04/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135128
BIST
15:455.037
En Yüksek
|Değişim
|: 2,28%
|| 112,09
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4519,2771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4520,9464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0465
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9019
15:451.238,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,27
|Açılış
|: 1.238,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:45
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.627.780
|% 9,96
|
|AZTEK
|25,64
|153.253.909
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.664.841
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|103.548.587
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.280.390
|% -6,46
|
|ULUSE
|142,40
|74.856.724
|% -4,94
|
|COSMO
|83,80
|5.998.120
|% -4,83
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,30
|3.981.979.954
|% 3,06
|
|KOZAL
|22,14
|2.190.107.923
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,16
|1.947.842.910
|% 7,03
|
|EREGL
|35,50
|1.747.105.662
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,85
|1.468.391.365
|% 2,03
|
|EKGYO
|7,16
|1.947.842.910
|% 7,03
|
|KOZAL
|22,14
|2.190.107.923
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|374.736.232
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,95
|431.757.731
|% 4,51
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2723
|19,2771
|% 0,21
|
|Euro
|20,8917
|20,9464
|% -0,22
|
|Sterlin
|23,7870
|23,9063
|% -0,11
|
|Frank
|21,1406
|21,2680
|% -0,13
|
|Riyal
|5,1234
|5,1491
|% 0,21
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-7,59
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.527
|8.586
|23,00
|
|Yarım
|4.165
|4.202
|12,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.101
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,07
|85,07
|-0,05
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, BIMAS, TOASO
-
16:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, HEKTS, ODAS
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 105, 25 artarak (% 2.38 ) 4, 524
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, KAREL, RODRG, MARKA, ZOREN, BURCE, GESAN, AZTEK, GRNYO, PKART
-
16:00
PKART, AGESA, ALFAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında