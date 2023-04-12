***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
12.04.2023 18:29
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kullanılan krediye ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
Takasbank 9.900.000 TL % 16,15 12/04/2023 13/04/2023 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137051
BIST
18:055.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 21,86
|Açılış
|: 5.128
|
|Önceki Kapanış
|: 5.124
|
5.198
En Düşük
5.121
18:0519,3159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0315
|Açılış
|: 19,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6650
|
19,3273
En Düşük
19,2721
18:0521,2403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,2131
|Açılış
|: 21,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4500
|
21,2569
En Düşük
20,9931
18:051.251,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.251,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243,18
|
1.259,91
En Düşük
1.241,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZRGYO
|4,95
|358.661.384
|% 10,00
|
|BURVA
|33,66
|20.630.683
|% 10,00
|
|MARKA
|23,98
|13.617.499
|% 10,00
|
|KRGYO
|18,26
|14.973.304
|% 10,00
|
|EDIP
|8,59
|31.127.174
|% 9,99
|
|ONCSM
|108,00
|185.425.513
|% -10,00
|
|HEDEF
|21,28
|95.255.115
|% -9,98
|
|GESAN
|78,00
|1.761.957.856
|% -7,69
|
|SRVGY
|161,00
|26.919.420
|% -7,20
|
|AVHOL
|15,82
|74.987.001
|% -6,94
|
|THYAO
|133,40
|5.291.064.638
|% 0,30
|
|EREGL
|36,26
|3.079.691.436
|% 0,17
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|AKBNK
|18,29
|2.776.626.000
|% 2,46
|
|ASELS
|55,05
|2.689.659.645
|% 2,90
|
|ISCTR
|12,28
|2.874.787.821
|% 1,07
|
|ZOREN
|5,00
|1.114.326.837
|% -6,72
|
|EKGYO
|7,00
|1.455.680.401
|% -0,58
|
|YKBNK
|10,41
|1.968.537.863
|% 2,66
|
|SKBNK
|2,56
|402.125.785
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3114
|19,3159
|% 0,16
|
|Euro
|21,2311
|21,2403
|% 1,01
|
|Sterlin
|24,0420
|24,1625
|% 0,57
|
|Frank
|21,4802
|21,6096
|% 0,94
|
|Riyal
|5,1333
|5,1591
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.015
|2.016
|12,05
|
|Altın Gr.
|1.251
|1.251
|7,87
|
|Cumhuriyet
|8.514
|8.642
|27,00
|
|Tam
|8.597
|8.672
|55,00
|
|Yarım
|4.199
|4.244
|27,00
|
|Çeyrek
|2.099
|2.122
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,47
|25,50
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,83
|0,27
|
|B. Petrol
|87,27
|87,27
|1,66
|