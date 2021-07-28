***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2021 16:38
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/06/2021 Bağımsız denetimden geçmiş olan Fon performans raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952265
BIST
17:541.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,90
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.368
En Düşük
1.355
17:548,5714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0124
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5765
En Düşük
8,5341
17:5410,1283
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0801
17:54495,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,85
|Açılış
|: 495,92
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
493,40
BIST En Aktif Hisseler17:54
|KATMR
|3,19
|50.712.691
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.047.770
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.976.050
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|43.484.118
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.191.990
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.497.352
|% -9,91
|
|EDIP
|5,22
|373.147.778
|% -6,12
|
|AVHOL
|5,42
|15.259.267
|% -6,07
|
|ANHYT
|9,22
|63.107.291
|% -5,24
|
|EUKYO
|6,90
|2.846.897
|% -4,83
|
|GARAN
|8,20
|642.993.922
|% 0,00
|
|THYAO
|12,60
|633.984.996
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,52
|565.542.065
|% 0,40
|
|PETKM
|5,63
|564.414.668
|% 0,90
|
|EREGL
|18,69
|532.962.540
|% 1,14
|
|YKBNK
|2,26
|319.923.686
|% -0,44
|
|PETKM
|5,63
|564.414.668
|% 0,90
|
|DOHOL
|2,56
|230.046.156
|% 0,39
|
|KARSN
|4,08
|326.371.606
|% 3,29
|
|GARAN
|8,20
|642.993.922
|% 0,00
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5701
|8,5714
|% 0,14
|
|Euro
|10,1210
|10,1283
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,8555
|11,9150
|% 0,10
|
|Frank
|9,3284
|9,3846
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2779
|2,2893
|% 0,11
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|1,13
|
|Altın Gr.
|495
|496
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|0,06
|
|B. Petrol
|73,65
|73,65
|0,13
|
Seans Raporu
17:54
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17:59CRDFA
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17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem