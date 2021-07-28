***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )TürkçePerformans Sunuş RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar30/06/2021 Bağımsız denetimden geçmiş olan Fon performans raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952265BIST