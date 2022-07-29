***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.07.2022 15:40
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01 Ocak-30 Haziran 2022 dönemine ait Performans Sunum Raporu (Denetimden Geçmiş)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049230
BIST
16:392.583
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 39,56
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.586
En Düşük
2.539
16:3917,9288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0065
|Açılış
|: 17,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
16:3918,2243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0521
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
16:391.011,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,97
|Açılış
|: 1.011,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler16:39
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|550.755.977
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.912.808
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|31.648.639
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|12.322.104
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,18
|43.185.174
|% -6,61
|
|DOBUR
|60,90
|11.820.045
|% -6,16
|
|THYAO
|50,15
|2.345.926.965
|% 0,91
|
|FROTO
|302,10
|1.258.041.190
|% 6,00
|
|SISE
|21,60
|1.203.031.340
|% 1,69
|
|SASA
|44,18
|1.097.047.649
|% 5,80
|
|AKBNK
|8,61
|982.600.222
|% 1,18
|
|EKGYO
|3,11
|694.863.251
|% -1,27
|
|SKBNK
|1,70
|296.724.706
|% 5,59
|
|YKBNK
|4,72
|720.806.671
|% 1,72
|
|AKBNK
|8,61
|982.600.222
|% 1,18
|
|ODAS
|3,72
|413.657.880
|% 0,00
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9231
|17,9285
|% 0,03
|
|Euro
|18,2018
|18,2172
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,5825
|21,6907
|% -0,88
|
|Frank
|18,6279
|18,7401
|% -0,43
|
|Riyal
|4,7578
|4,7817
|% -0,05
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-0,55
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.809
|-1,00
|
|Tam
|6.735
|6.791
|-43,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,93
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,44
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Seans Raporu
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