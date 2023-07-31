***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 15:14
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemine ait Performans Sunum Raporu (Denetimden Geçmiş) ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177208
BIST
'
17:247.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,06%
|| 145,55
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:2426,9308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0543
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:2429,7254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0875
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:241.703,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.703,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:22
|CWENE
|286,10
|704.294.549
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|380.101.062
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|828.274.081
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.374.250
|% 10,00
|
|SAYAS
|49,50
|61.927.766
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.273.275
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.628.314
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,44
|380.000.710
|% -9,76
|
|DGGYO
|46,00
|225.186.503
|% -8,73
|
|EREGL
|41,48
|11.560.953.121
|% 7,85
|
|THYAO
|235,00
|8.016.580.478
|% 0,00
|
|ASTOR
|111,40
|6.639.697.907
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,05
|6.584.096.705
|% 0,72
|
|KRDMD
|25,22
|5.744.311.136
|% 6,23
|
|EKGYO
|8,77
|4.959.261.134
|% 3,18
|
|YKBNK
|14,05
|6.584.096.705
|% 0,72
|
|ZOREN
|4,31
|1.403.249.537
|% 6,16
|
|EREGL
|41,48
|11.560.953.121
|% 7,85
|
|ISCTR
|15,06
|3.922.282.771
|% 0,07
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9238
|26,9294
|% 0,20
|
|Euro
|29,7204
|29,7331
|% 0,32
|
|Sterlin
|34,5132
|34,6863
|% 0,26
|
|Frank
|30,9100
|31,0962
|% 0,44
|
|Riyal
|7,1559
|7,1918
|% 0,18
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|7,77
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|11,62
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.081
|11.168
|25,00
|
|Yarım
|5.545
|5.610
|13,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.805
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|21,41
|21,43
|0,38
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|0,53
|
Seans Raporu
17:22
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17:37SELGD
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17:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 130, 74 artarak (% 1.69 ) 7, 880