***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2021 13:01
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935212
BIST
12:591.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,84
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
12:598,2892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0196
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
12:5910,0296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0410
En Düşük
9,9609
12:59485,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,61
|Açılış
|: 485,17
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler12:57
|IHGZT
|1,43
|6.854.356
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|893.288
|% 10,00
|
|IDEAS
|74,40
|1.311.303
|% 9,57
|
|INTEM
|45,30
|4.181.504
|% 8,95
|
|ERBOS
|82,35
|107.207.316
|% 7,72
|
|AKSA
|16,08
|60.143.297
|% -6,35
|
|KERVN
|0,67
|134.303
|% -4,29
|
|YYAPI
|1,47
|28.488.920
|% -3,92
|
|AYEN
|6,78
|62.033.212
|% -2,73
|
|CELHA
|6,71
|1.604.246
|% -2,61
|
|GARAN
|7,60
|847.063.101
|% 2,84
|
|KRDMD
|8,21
|667.055.086
|% -0,85
|
|EREGL
|19,42
|385.566.036
|% -1,92
|
|AKBNK
|5,12
|323.889.037
|% 2,40
|
|KOZAA
|15,19
|323.563.438
|% 4,33
|
|GARAN
|7,60
|847.063.101
|% 2,84
|
|KRDMD
|8,21
|667.055.086
|% -0,85
|
|AKBNK
|5,12
|323.889.037
|% 2,40
|
|ISCTR
|5,07
|227.262.956
|% 2,22
|
|IHLAS
|0,60
|25.723.527
|% 0,00
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2883
|8,2900
|% 0,25
|
|Euro
|10,0192
|10,0273
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,4999
|11,5576
|% 0,41
|
|Frank
|9,0965
|9,1513
|% 0,24
|
|Riyal
|2,2033
|2,2144
|% 0,24
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,52
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,61
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,02
|
|B. Petrol
|67,93
|67,93
|-0,16
|