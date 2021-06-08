***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2021 12:58
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Aylık Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940997
BIST
14:131.446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
14:138,6028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0098
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
14:1310,4799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0249
|Açılış
|: 10,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
14:13524,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,47
|Açılış
|: 524,36
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler14:13
|RODRG
|18,82
|3.949.479
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|9.967.963
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.676.991
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.854.022
|% 9,94
|
|UFUK
|15,81
|141.346
|% 9,03
|
|YAYLA
|3,81
|12.776.071
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,80
|16.099.962
|% -7,56
|
|NTHOL
|5,10
|112.390.124
|% -7,10
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|KOZAL
|127,40
|637.577.703
|% 1,68
|
|GARAN
|8,26
|595.296.250
|% -0,36
|
|THYAO
|14,31
|582.823.789
|% 0,21
|
|SASA
|34,54
|413.954.597
|% 2,25
|
|SISE
|8,21
|366.065.742
|% 0,24
|
|YKBNK
|2,24
|264.446.999
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|595.296.250
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,99
|108.039.173
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,18
|53.584.677
|% -0,84
|
|SISE
|8,21
|366.065.742
|% 0,24
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6005
|8,6028
|% -0,11
|
|Euro
|10,4747
|10,4799
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,1372
|12,1981
|% -0,29
|
|Frank
|9,5609
|9,6185
|% 0,04
|
|Riyal
|2,2868
|2,2983
|% -0,12
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-3,52
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.449
|3.535
|-4,15
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-2,01
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,76
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,66
|7,66
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,97
|70,97
|-0,50
|
Seans Raporu
14:13
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14:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 28 kaybederek (% -0.08 ) 1, 545
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14:24
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GUSGR
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14:24XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 7, 487.00 milyon TL de
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14:24FRIGO
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 660, 863 adet işlem
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14:22YAYLA
Yüzde -9.93 oranında düşüşle 3.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 262, 983 adet işlem