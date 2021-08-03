***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.08.2021 10:47
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
TLY FON TEMMUZ AYI AYLIK RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954324
BIST
13:331.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.406
En Düşük
1.394
13:338,3267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0212
|Açılış
|: 8,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3500
|
8,3816
En Düşük
8,2921
13:339,9300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0069
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9000
|
9,9683
En Düşük
9,8542
13:33484,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,16
|Açılış
|: 484,65
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
482,54
BIST En Aktif Hisseler13:33
|IDGYO
|3,63
|11.583.134
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|35.872.701
|% 9,99
|
|ORMA
|31,48
|394.011
|% 9,99
|
|DAGHL
|17,58
|33.066.650
|% 9,94
|
|AGYO
|3,21
|33.997.972
|% 9,93
|
|FADE
|12,51
|24.570.344
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,88
|292.685
|% -9,99
|
|METUR
|5,53
|164.147.224
|% -9,93
|
|BMSCH
|8,28
|118.364.795
|% -8,51
|
|BAYRK
|9,30
|27.344.808
|% -7,09
|
|GARAN
|8,72
|846.537.573
|% 1,99
|
|EREGL
|19,93
|583.621.391
|% 1,17
|
|SISE
|7,78
|519.384.258
|% 0,78
|
|THYAO
|12,76
|364.862.690
|% -0,85
|
|ASELS
|16,02
|353.792.609
|% -0,12
|
|YKBNK
|2,44
|322.945.219
|% 0,83
|
|GARAN
|8,72
|846.537.573
|% 1,99
|
|KARSN
|4,08
|335.755.083
|% -0,97
|
|PEKGY
|0,99
|79.957.661
|% 2,06
|
|ODAS
|1,31
|101.729.878
|% 0,00
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3247
|8,3267
|% -0,25
|
|Euro
|9,9010
|9,9300
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,5508
|11,6087
|% -0,06
|
|Frank
|9,1755
|9,2307
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2120
|2,2231
|% -0,32
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-3,48
|
|Altın Gr.
|484
|485
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.213
|3.262
|-10,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-13,25
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|-6,41
|
|Çeyrek
|775
|793
|-3,20
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,25
|73,25
|0,36
|