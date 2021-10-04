***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2021 14:55
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30/09/2021 tarihli fon portföy dağılımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966390
BIST
15:151.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,19
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.406
En Düşük
1.400
15:158,8390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8851
En Düşük
8,8279
15:1510,2929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0245
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,3319
En Düşük
10,2576
15:15498,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -3,33
|Açılış
|: 498,09
|
|Önceki Kapanış
|: 501,42
|
503,45
En Düşük
497,56
BIST En Aktif Hisseler15:15
|AGYO
|3,09
|2.583.169
|% 9,96
|
|NUGYO
|10,28
|12.052.958
|% 9,95
|
|GARFA
|14,15
|2.372.130
|% 9,95
|
|YEOTK
|76,30
|70.635.862
|% 9,94
|
|ALCTL
|24,36
|16.910.016
|% 9,93
|
|BIOEN
|27,00
|213.352.117
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,35
|735.123
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|3.926.610
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.856.061
|% -9,83
|
|DGGYO
|10,03
|1.601.422
|% -6,87
|
|GARAN
|9,36
|885.008.329
|% 0,86
|
|THYAO
|13,95
|651.744.886
|% -0,71
|
|MAREN
|9,95
|641.271.005
|% 8,86
|
|TUPRS
|115,50
|460.691.670
|% 1,76
|
|YKBNK
|2,40
|332.860.208
|% 0,42
|
|YKBNK
|2,40
|332.860.208
|% 0,42
|
|GARAN
|9,36
|885.008.329
|% 0,86
|
|MAREN
|9,95
|641.271.005
|% 8,86
|
|EKGYO
|1,79
|111.578.289
|% 1,13
|
|ODAS
|1,41
|77.009.084
|% 2,17
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8357
|8,8390
|% -0,19
|
|Euro
|10,2875
|10,2929
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,9870
|12,0471
|% 0,23
|
|Frank
|9,5064
|9,5637
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3485
|2,3603
|% -0,23
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|-7,67
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|-13,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-11,50
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-5,56
|
|Çeyrek
|796
|814
|-2,78
|
|Gümüş.Ons
|22,37
|22,40
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|0,11
|