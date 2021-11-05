***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.11.2021 11:57
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
ekim ayı portföy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975085
BIST
11:561.576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.571
11:569,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0403
|Açılış
|: 9,7080
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
11:5611,2310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0048
|Açılış
|: 11,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1845
11:56562,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,40
|Açılış
|: 562,03
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler11:54
|KONTR
|80,55
|161.723.602
|% 7,76
|
|GEDZA
|17,48
|16.044.066
|% 7,37
|
|DOKTA
|33,10
|827.699
|% 6,77
|
|DOBUR
|68,00
|13.746.602
|% 6,67
|
|RALYH
|8,73
|86.403.309
|% 6,33
|
|KARYE
|16,04
|54.019.813
|% -9,99
|
|BASGZ
|25,24
|2.799.091
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,04
|22.195.628
|% -7,10
|
|RODRG
|14,10
|1.211.136
|% -6,37
|
|DARDL
|2,80
|32.708.796
|% -5,08
|
|THYAO
|17,04
|935.881.273
|% 0,41
|
|GARAN
|10,51
|929.227.342
|% 0,57
|
|TUPRS
|144,50
|469.265.283
|% 1,26
|
|EKGYO
|2,09
|370.153.411
|% 1,95
|
|ASELS
|16,73
|292.398.373
|% 0,30
|
|EKGYO
|2,09
|370.153.411
|% 1,95
|
|TSKB
|1,54
|171.618.265
|% 0,65
|
|GARAN
|10,51
|929.227.342
|% 0,57
|
|THYAO
|17,04
|935.881.273
|% 0,41
|
|YKBNK
|2,97
|160.376.225
|% -0,34
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7184
|9,7213
|% 0,40
|
|Euro
|11,2225
|11,2299
|% 0,03
|
|Sterlin
|13,0576
|13,1231
|% 0,04
|
|Frank
|10,6091
|10,6730
|% 0,23
|
|Riyal
|2,5856
|2,5986
|% 0,31
|
|11:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|5,12
|
|Altın Gr.
|562
|562
|3,78
|
|Cumhuriyet
|3.715
|3.771
|1,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|0,02
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|0,02
|
|Çeyrek
|896
|917
|0,01
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|0,04
|
|B. Petrol
|81,04
|81,04
|0,50
|