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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

03.12.2021 11:31
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kasım 2021 portföy dağılım raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980831


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler13:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 4.478,20 21.710.061 % 10,00  
ISBTR 56.367,00 2.705.616 % 10,00  
POLTK 409,40 7.372.538 % 9,99  
YONGA 26,86 328.766 % 9,99  
KTSKR 35,72 115.809.035 % 9,98  
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13:13 Alış Satış %  
Dolar 13,6471 13,6645 % 0,01  
Euro 15,4167 15,4990 % -0,06  
Sterlin 17,9907 18,0809 % -0,93  
Frank 14,7000 14,7886 % -0,78  
Riyal 3,6112 3,6293 % -0,78  
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13:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.771 1.771 2,90  
Altın Gr. 789 789 9,80  
Cumhuriyet 5.201 5.280 122,00  
Tam 5.172 5.307 124,30  
Yarım 2.500 2.567 60,12  
Çeyrek 1.254 1.284 30,07  
Gümüş.Ons 22,32 22,36 -0,04  
Gümüş Gr. 9,94 9,95 0,09  
B. Petrol 71,50 71,50 1,83  
Seans Raporu 13:13
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