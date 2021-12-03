***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2021 11:31
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kasım 2021 portföy dağılım raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980831
BIST
13:151.905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 25,34
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
13:1513,6041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0592
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
13:1515,3978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1110
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
13:15769,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -9,32
|Açılış
|: 769,78
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler13:13
|PKENT
|4.478,20
|21.710.061
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|2.705.616
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.372.538
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|KTSKR
|35,72
|115.809.035
|% 9,98
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|11.445.145
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,67
|109.614.737
|% -9,28
|
|KUTPO
|97,40
|115.429.417
|% -7,15
|
|THYAO
|19,21
|1.715.904.968
|% 5,26
|
|KRDMD
|9,35
|949.482.389
|% 0,00
|
|SISE
|13,30
|724.965.829
|% -0,15
|
|PETKM
|8,18
|659.535.965
|% 0,12
|
|GARAN
|11,67
|656.219.157
|% 0,17
|
|TSKB
|1,59
|361.603.215
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,21
|181.668.695
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,42
|381.673.670
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,38
|246.614.226
|% 0,85
|
|KRDMD
|9,35
|949.482.389
|% 0,00
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6471
|13,6645
|% 0,01
|
|Euro
|15,4167
|15,4990
|% -0,06
|
|Sterlin
|17,9907
|18,0809
|% -0,93
|
|Frank
|14,7000
|14,7886
|% -0,78
|
|Riyal
|3,6112
|3,6293
|% -0,78
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|2,90
|
|Altın Gr.
|789
|789
|9,80
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|122,00
|
|Tam
|5.172
|5.307
|124,30
|
|Yarım
|2.500
|2.567
|60,12
|
|Çeyrek
|1.254
|1.284
|30,07
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,09
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|1,83
|