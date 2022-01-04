***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.01.2022 15:30
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aralık 2021 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988623
BIST
15:211.967
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 40,47
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
15:2113,4038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 0,3355
|Açılış
|: 13,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
15:2115,1503
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,3485
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
15:21772,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 13,51
|Açılış
|: 772,51
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler15:19
|CRFSA
|46,22
|5.003.685
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|56.444.571
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|325.246.964
|% 9,91
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|KUYAS
|5,25
|16.057.477
|% -6,08
|
|BAGFS
|16,75
|66.474.850
|% -5,37
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,96
|1.845.545.628
|% 5,13
|
|EREGL
|30,06
|1.359.464.581
|% 2,80
|
|GARAN
|11,50
|1.342.002.917
|% 0,35
|
|SASA
|55,80
|1.205.126.291
|% 4,79
|
|SISE
|14,23
|916.330.589
|% 2,67
|
|YKBNK
|3,48
|673.931.384
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,28
|331.111.094
|% 2,24
|
|GARAN
|11,50
|1.342.002.917
|% 0,35
|
|IHLAS
|0,62
|57.434.914
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,74
|68.285.025
|% -2,63
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3879
|13,4054
|% 2,58
|
|Euro
|15,1034
|15,1316
|% 2,23
|
|Sterlin
|17,8824
|17,9721
|% 1,63
|
|Frank
|14,4240
|14,5109
|% 1,59
|
|Riyal
|3,5305
|3,5482
|% 1,50
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|0,06
|
|Altın Gr.
|774
|775
|15,50
|
|Cumhuriyet
|5.144
|5.222
|62,00
|
|Tam
|5.125
|5.259
|72,37
|
|Yarım
|2.477
|2.544
|35,00
|
|Çeyrek
|1.243
|1.272
|17,51
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,80
|0,15
|
|B. Petrol
|79,25
|79,25
|0,27
|