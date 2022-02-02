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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

02.02.2022 09:41
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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2022 Ocak Ayı Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/998725


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BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 74,25 59.815.556 % 10,00  
SERVE 15,74 1.182.800 % 9,99  
YEOTK 63,35 118.907.593 % 9,98  
VBTYZ 31,30 141.973.752 % 9,98  
TURGG 149,00 45.632.495 % 9,96  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 13,5430 13,5528 % 1,38  
Euro 15,2840 15,3442 % 1,73  
Sterlin 18,3494 18,4414 % 1,72  
Frank 14,6981 14,7867 % 1,61  
Riyal 3,6017 3,6198 % 1,30  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.809 8,03  
Altın Gr. 788 788 13,14  
Cumhuriyet 5.222 5.301 60,00  
Tam 5.198 5.330 61,66  
Yarım 2.512 2.578 29,83  
Çeyrek 1.260 1.289 14,91  
Gümüş.Ons 22,70 22,73 0,08  
Gümüş Gr. 9,89 9,90 0,16  
B. Petrol 89,26 89,26 0,10  
Seans Raporu 17:59
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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