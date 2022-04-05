***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 16:55
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Tera Portföy Birinci Serbest Fon Mart 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015965
BIST
17:162.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 9,75
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.313
17:1614,7276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0490
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7326
En Düşük
14,6627
17:1616,1266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0115
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
17:16916,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,63
|Açılış
|: 916,19
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler17:16
|ULUSE
|150,70
|14.801.034
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|3.704.352
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|36.812.069
|% 9,98
|
|OLMK
|9,30
|16.248.898
|% 9,93
|
|ASUZU
|96,20
|254.966.743
|% 9,32
|
|CEOEM
|11,90
|78.079.220
|% -9,78
|
|LIDER
|18,74
|777.250.603
|% -8,59
|
|KENT
|228,10
|1.246.134
|% -7,28
|
|AYEN
|13,88
|8.999.963
|% -4,93
|
|GMTAS
|3,01
|10.934.049
|% -4,44
|
|THYAO
|34,40
|4.838.717.974
|% 2,81
|
|ASELS
|25,98
|3.107.187.635
|% 2,53
|
|KRDMD
|15,95
|2.982.887.345
|% 0,63
|
|GARAN
|12,57
|2.709.300.399
|% -0,48
|
|SISE
|16,55
|2.381.548.780
|% 1,72
|
|ODAS
|1,91
|853.580.907
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,58
|942.443.274
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,22
|1.221.576.913
|% 0,24
|
|GARAN
|12,57
|2.709.300.399
|% -0,48
|
|AKBNK
|7,74
|1.651.579.037
|% 0,26
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7184
|14,7276
|% 0,33
|
|Euro
|16,1158
|16,1266
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,3003
|19,3971
|% 0,51
|
|Frank
|15,8411
|15,9366
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9126
|3,9322
|% 0,26
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,56
|
|Altın Gr.
|918
|919
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,76
|0,16
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,27
|
Seans Raporu
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