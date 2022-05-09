***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
09.05.2022 11:47
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Tera Portföy Birinci Serbest Fon Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporuı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027696
BIST
13:032.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 4,27
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.457
13:0314,9960
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0510
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
14,9965
En Düşük
14,9241
13:0315,8168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0426
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,8210
En Düşük
15,7132
13:03898,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -6,72
|Açılış
|: 898,48
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,59
En Düşük
897,28
BIST En Aktif Hisseler13:03
|BOSSA
|52,50
|15.052.788
|% 9,97
|
|UFUK
|41,72
|1.669.572
|% 9,96
|
|BRKSN
|9,84
|2.658.973
|% 9,94
|
|IMASM
|21,94
|6.346.321
|% 9,92
|
|DERHL
|6,44
|4.193.953
|% 9,90
|
|DEVA
|36,68
|90.786.498
|% -7,47
|
|DAGHL
|19,99
|599.720
|% -4,54
|
|KUYAS
|6,21
|15.875.307
|% -4,46
|
|ALGYO
|35,94
|44.298.629
|% -4,36
|
|DAPGM
|26,92
|20.098.347
|% -4,13
|
|THYAO
|42,58
|2.014.844.661
|% 0,47
|
|KRDMD
|16,08
|1.835.981.424
|% 3,88
|
|SISE
|19,54
|1.468.839.065
|% 0,77
|
|EREGL
|33,28
|1.047.491.962
|% 1,03
|
|SASA
|33,90
|876.590.153
|% 0,89
|
|EKGYO
|2,68
|474.554.191
|% -0,37
|
|KRDMD
|16,08
|1.835.981.424
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,77
|460.490.831
|% -1,45
|
|SISE
|19,54
|1.468.839.065
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,15
|149.580.550
|% 1,90
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9918
|14,9960
|% 0,34
|
|Euro
|15,8054
|15,8168
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,4111
|18,5035
|% 0,16
|
|Frank
|15,0588
|15,1495
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9852
|4,0052
|% 0,35
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-20,03
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-6,32
|
|Cumhuriyet
|6.058
|6.150
|-54,00
|
|Tam
|6.028
|6.181
|-53,98
|
|Yarım
|2.913
|2.990
|-26,12
|
|Çeyrek
|1.461
|1.495
|-13,05
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,04
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|-0,14
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,91
|