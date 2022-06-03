***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 10:15
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 Mayıs Tera Portföy Birinci Serbest Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034451
BIST
10:302.611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 9,41
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.620
En Düşük
2.609
10:3016,4939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0399
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,5057
En Düşük
16,4364
10:3017,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0794
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,8139
En Düşük
17,6736
10:30989,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 989,42
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
987,83
BIST En Aktif Hisseler10:29
|HEDEF
|6,93
|26.236.981
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,95
|1.919.222
|% 9,42
|
|EPLAS
|20,54
|22.760.617
|% 7,76
|
|YUNSA
|33,66
|20.412.587
|% 7,75
|
|DOKTA
|25,98
|2.401.899
|% 6,74
|
|SNKRN
|29,70
|393.198
|% -10,00
|
|KRSTL
|6,77
|1.977.151
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,59
|115.403.591
|% -9,25
|
|AVGYO
|2,72
|4.479.835
|% -5,88
|
|MEPET
|3,06
|2.016.060
|% -4,38
|
|SASA
|40,80
|758.586.930
|% 1,49
|
|KARSN
|7,65
|611.188.524
|% 6,40
|
|THYAO
|49,52
|516.857.713
|% -0,16
|
|KRDMD
|15,29
|475.420.268
|% 0,39
|
|EREGL
|34,92
|457.259.514
|% 0,69
|
|KARSN
|7,65
|611.188.524
|% 6,40
|
|EKGYO
|2,84
|139.811.938
|% 1,07
|
|AKBNK
|8,74
|366.821.789
|% -1,02
|
|DOHOL
|3,93
|154.059.661
|% 2,08
|
|TSKB
|2,15
|73.693.303
|% 2,38
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4883
|16,4994
|% 0,28
|
|Euro
|17,7432
|17,7736
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,6693
|20,7729
|% 0,14
|
|Frank
|17,1651
|17,2685
|% 0,29
|
|Riyal
|4,3841
|4,4061
|% 0,19
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-3,06
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,33
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|75,00
|
|Tam
|6.535
|6.700
|79,70
|
|Yarım
|3.159
|3.241
|38,55
|
|Çeyrek
|1.584
|1.620
|19,28
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|0,01
|
|B. Petrol
|117
|117
|-0,48
|