***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 19:37
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2022 Haziran Tera Portföy Birinci Serbest Fon Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043475
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0817
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0592
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05968,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 5,98
|Açılış
|: 968,69
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2903
|17,3026
|% 0,51
|
|Euro
|17,5825
|17,6147
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,7083
|20,8122
|% 1,20
|
|Frank
|17,7039
|17,8106
|% 0,24
|
|Riyal
|4,5953
|4,6183
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,99
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,96
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.483
|6.595
|-13,00
|
|Yarım
|3.173
|3.225
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.612
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,29
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|5,54
|