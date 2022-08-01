***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
01.08.2022 17:35
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Tera Portföy Birinci Serbest Fon Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050414
BIST
17:242.653
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 60,50
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.655
En Düşük
2.600
17:2417,9430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 17,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8290
17:2418,4282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1073
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4400
En Düşük
18,2568
17:241.020,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.020,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.024,14
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler17:22
|YBTAS
|22.880,00
|777.920
|% 10,00
|
|GESAN
|60,75
|221.991.936
|% 9,95
|
|SANEL
|10,39
|5.948.989
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|40.573.464
|% 9,95
|
|CANTE
|57,45
|25.335.413
|% 9,95
|
|SNGYO
|5,33
|135.135.329
|% -9,97
|
|IMASM
|70,05
|15.662.005
|% -9,96
|
|KZBGY
|63,80
|167.026.044
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,63
|106.602.754
|% -9,92
|
|DOBUR
|52,65
|2.632.897
|% -9,92
|
|THYAO
|51,40
|3.082.464.116
|% 1,98
|
|SISE
|23,00
|2.811.566.955
|% 5,41
|
|SASA
|46,10
|1.812.543.427
|% 3,64
|
|EKGYO
|3,13
|1.161.642.221
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,88
|1.078.788.729
|% 2,74
|
|EKGYO
|3,13
|1.161.642.221
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,88
|1.078.788.729
|% 2,74
|
|ODAS
|3,89
|714.316.104
|% 4,29
|
|SKBNK
|1,71
|265.917.259
|% 0,00
|
|SISE
|23,00
|2.811.566.955
|% 5,41
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9264
|17,9502
|% 0,21
|
|Euro
|18,4124
|18,4304
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,9227
|22,0327
|% 0,81
|
|Frank
|18,8080
|18,9213
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7616
|4,7854
|% 0,14
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|1,40
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.774
|6.877
|27,00
|
|Tam
|6.813
|6.871
|37,00
|
|Yarım
|3.320
|3.359
|18,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.679
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,26
|20,29
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-3,78
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:37VESTL
Yüzde 6.62 oranında artışla 25.76 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 527, 847 adet işlem
-
17:36MEDTR
Yüzde 5.93 oranında artışla 21.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 320 adet işlem
-
17:35GESAN
Yüzde 9.95 oranında artışla 60.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 753, 026 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 31 artarak (% 2.55 ) 2, 831
-
17:34XU100
Endeks 2, 652 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 3 üstünde . İşlem hacmi 30, 852.00 milyon TL de