***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.10.2023 11:08
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Eylül 2023 Portföy Dağılım Raporu ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199324
BIST
'
13:228.455
En Düşük
|Değişim
|: -0,69%
|| -58,44
|Açılış
|: 8.524
|
|Önceki Kapanış
|: 8.514
|
8.403
En Yüksek
8.533
13:2227,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1328
|Açılış
|: 27,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5600
|
27,6709
En Düşük
27,4339
13:2229,0012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2263
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0848
En Düşük
28,7079
13:221.615,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,53
|Açılış
|: 1.615,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.611,99
|
1.622,59
En Düşük
1.606,05
BIST En Aktif Hisseler13:20
|ICUGS
|9,02
|4.620.891
|% 10,00
|
|BFREN
|8.155,10
|17.182.796
|% 10,00
|
|ISBTR
|308.432,10
|14.197.642
|% 10,00
|
|DMRGD
|14,97
|3.621.258
|% 9,99
|
|MRSHL
|795,90
|58.853.899
|% 9,99
|
|QNBFB
|294,60
|13.264.660
|% -9,99
|
|MIATK
|548,20
|102.786.137
|% -9,97
|
|SNPAM
|50,65
|659.260
|% -9,96
|
|TARKM
|444,40
|197.845.547
|% -9,86
|
|HLGYO
|5,41
|282.148.407
|% -5,91
|
|THYAO
|241,80
|4.209.184.498
|% -2,38
|
|TUPRS
|150,60
|3.862.335.866
|% -2,84
|
|ZOREN
|7,57
|3.412.676.457
|% 9,87
|
|PETKM
|21,96
|2.720.425.965
|% 0,73
|
|BIMAS
|287,80
|2.415.904.815
|% 1,16
|
|ZOREN
|7,57
|3.412.676.457
|% 9,87
|
|IHLAS
|1,29
|185.342.287
|% 4,03
|
|KATMR
|2,82
|385.091.577
|% 5,22
|
|ODAS
|14,33
|1.832.941.907
|% 2,80
|
|PETKM
|21,96
|2.720.425.965
|% 0,73
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5646
|27,5697
|% 0,49
|
|Euro
|28,9823
|29,0016
|% 0,79
|
|Sterlin
|33,3501
|33,5173
|% 0,71
|
|Frank
|29,9168
|30,0970
|% 0,60
|
|Riyal
|7,3275
|7,3643
|% 0,24
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-0,16
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|3,55
|
|Cumhuriyet
|11.097
|11.265
|14,00
|
|Tam
|10.870
|10.952
|-8,00
|
|Yarım
|5.452
|5.493
|-4,00
|
|Çeyrek
|2.718
|2.746
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,12
|21,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|18,70
|18,73
|0,00
|
|B. Petrol
|89,91
|89,91
|-1,01
|