***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.11.2023 11:27
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Tera Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon Ekim 2023 Portföy Dağılım Raporu Ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214305
BIST
'
13:387.855
En Düşük
|Değişim
|: 1,94%
|| 149,44
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:3828,4654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0853
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:3830,6019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1203
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:381.816,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,51
|Açılış
|: 1.816,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:37
|LINK
|124,30
|18.194.167
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.106.404
|% 10,00
|
|TDGYO
|9,36
|11.597.726
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.781.051
|% 9,99
|
|TURGG
|605,50
|42.649.922
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|5.096.300
|% -32,98
|
|FENER
|125,10
|954.715.653
|% -7,33
|
|UFUK
|110,90
|21.683.628
|% -5,29
|
|IHYAY
|2,51
|10.742.649
|% -4,92
|
|BRSAN
|863,00
|1.909.227.894
|% -4,47
|
|THYAO
|227,00
|4.058.220.503
|% 0,58
|
|TUPRS
|153,30
|2.772.706.695
|% 2,47
|
|BRSAN
|863,00
|1.909.227.894
|% -4,47
|
|ISCTR
|21,82
|1.454.276.041
|% 4,10
|
|ASTOR
|124,00
|1.441.539.870
|% 3,08
|
|ZOREN
|5,40
|639.504.450
|% 1,89
|
|EKGYO
|6,72
|601.205.318
|% 2,13
|
|ISCTR
|21,82
|1.454.276.041
|% 4,10
|
|YKBNK
|17,66
|1.109.043.867
|% 2,44
|
|ODAS
|11,71
|733.756.951
|% 2,09
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4318
|28,4369
|% 0,20
|
|Euro
|30,5864
|30,5977
|% 0,38
|
|Sterlin
|35,1941
|35,3706
|% 0,46
|
|Frank
|31,5939
|31,7842
|% 0,41
|
|Riyal
|7,5579
|7,5958
|% 0,21
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,17
|23,21
|% 0,66
|
|Platin
|931,74
|937,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.127,63
|1.133,18
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,34
|86,34
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.986,44
|1.986,72
|% 0,66
|