***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.02.2024 14:47
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Ocak 2024 Portföy Dağılım Raporu ektedir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246415
BIST
'
17:028.643
En Düşük
|Değişim
|: -0,03%
|| -2,71
|Açılış
|: 8.712
|
|Önceki Kapanış
|: 8.646
|
8.622
En Yüksek
8.763
17:0230,4616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1280
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3200
|
30,5051
En Düşük
30,2698
17:0232,9517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,1058
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,5342
En Düşük
32,8919
17:021.988,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -15,61
|Açılış
|: 1.988,99
|
|Önceki Kapanış
|: 2.004,60
|
2.015,00
En Düşük
1.987,98
BIST En Aktif Hisseler17:02
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|879.706.720
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|4.159.321
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|51.087.697
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.417.343.846
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|87.379.891
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|389.850.747
|% -9,97
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|NTHOL
|25,36
|129.366.837
|% -7,71
|
|THYAO
|277,00
|13.349.731.398
|% 0,91
|
|SAHOL
|77,65
|5.667.405.345
|% 5,79
|
|EREGL
|43,40
|4.251.337.849
|% -0,73
|
|AKBNK
|39,14
|3.738.528.684
|% -2,35
|
|ASTOR
|126,40
|3.625.203.267
|% 6,22
|
|ZOREN
|4,72
|921.393.817
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,18
|384.103.846
|% 4,31
|
|EKGYO
|9,90
|1.773.405.432
|% -3,32
|
|YKBNK
|22,20
|3.109.370.851
|% -0,72
|
|PETKM
|22,00
|2.469.940.581
|% -1,70
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4581
|30,4616
|% 0,42
|
|Euro
|32,9411
|32,9517
|% -0,32
|
|Sterlin
|38,4776
|38,6706
|% -0,20
|
|Frank
|35,1107
|35,3222
|% -0,32
|
|Riyal
|8,0984
|8,1390
|% 0,36
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,48
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|903,36
|904,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,15
|959,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,43
|78,43
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,50
|2.030,86
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:02
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17:17OTTO
Yüzde -7.38 oranında düşüşle 301.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 717 adet işlem
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17:16LRSHO
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 2.50 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 775, 397 adet işlem
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17:15XU100
Endeks 8, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 96, 843.00 milyon TL de
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17:15MHRGY
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 912, 681 adet işlem
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17:14PENTA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 292, 379 adet işlem