***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.04.2024 10:43
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Tera Portföy İkinci Serbest Döviz Fon Mart 2024 Portföy Dağılım Raporu Ektedir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265545
BIST
'
13:439.174
En Düşük
|Değişim
|: 0,18%
|| 16,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.137
En Yüksek
9.266
13:4332,2292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0507
|Açılış
|: 32,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
32,0046
13:4334,6670
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0088
|Açılış
|: 34,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
13:432.341,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,57
|Açılış
|: 2.341,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:43
|FMIZP
|371,25
|99.671.265
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|39.033.788
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|101.951.460
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|227.625.696
|% 9,97
|
|POLHO
|15,03
|295.717.105
|% -10,00
|
|PEKGY
|11,21
|426.697.943
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|209.225.436
|% -9,96
|
|SELVA
|15,59
|276.584.501
|% -8,56
|
|SEKUR
|13,59
|32.043.477
|% -7,24
|
|THYAO
|304,25
|5.322.010.155
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,73
|3.548.055.517
|% 1,91
|
|YKBNK
|29,30
|3.065.377.678
|% 3,10
|
|AKBNK
|48,54
|2.972.315.211
|% 1,55
|
|KCHOL
|214,00
|2.203.798.114
|% 2,29
|
|ISCTR
|11,73
|3.548.055.517
|% 1,91
|
|ZOREN
|6,11
|1.422.632.075
|% -0,33
|
|YKBNK
|29,30
|3.065.377.678
|% 3,10
|
|EKGYO
|9,22
|675.822.201
|% -0,32
|
|AKBNK
|48,54
|2.972.315.211
|% 1,55
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2140
|32,2292
|% 0,16
|
|Euro
|34,6410
|34,6670
|% -0,03
|
|Sterlin
|40,5597
|40,7630
|% 0,45
|
|Frank
|35,5524
|35,7307
|% -0,06
|
|Riyal
|8,6100
|8,6532
|% 0,38
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,64
|25,67
|% 0,66
|
|Platin
|917,49
|918,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,44
|1.029,73
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,90
|88,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.262,39
|2.262,78
|% 0,66
|