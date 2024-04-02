***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.04.2024 10:47
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Tera Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) Mart 2024 Portföy Dağılım Raporu ektedir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265549
BIST
'
13:449.170
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 12,26
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.137
En Yüksek
9.266
13:4432,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0520
|Açılış
|: 32,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
32,0046
13:4434,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0033
|Açılış
|: 34,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
13:442.343,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 8,62
|Açılış
|: 2.341,62
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:44
|FMIZP
|371,25
|99.673.864
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|39.033.788
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|102.198.826
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|227.818.293
|% 9,97
|
|POLHO
|15,03
|305.559.704
|% -10,00
|
|PEKGY
|11,21
|426.883.120
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|209.248.005
|% -9,96
|
|SELVA
|15,49
|277.976.590
|% -9,15
|
|SEKUR
|13,55
|32.111.998
|% -7,51
|
|THYAO
|304,00
|5.340.976.925
|% 0,08
|
|ISCTR
|11,73
|3.557.575.763
|% 1,91
|
|YKBNK
|29,34
|3.104.544.623
|% 3,24
|
|AKBNK
|48,60
|2.990.348.992
|% 1,67
|
|KCHOL
|214,30
|2.212.492.118
|% 2,44
|
|ISCTR
|11,73
|3.557.575.763
|% 1,91
|
|ZOREN
|6,11
|1.423.706.123
|% -0,33
|
|YKBNK
|29,34
|3.104.544.623
|% 3,24
|
|EKGYO
|9,21
|677.678.243
|% -0,43
|
|AKBNK
|48,60
|2.990.348.992
|% 1,67
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2114
|32,2305
|% 0,16
|
|Euro
|34,6431
|34,6791
|% 0,01
|
|Sterlin
|40,6038
|40,8073
|% 0,56
|
|Frank
|35,5815
|35,7598
|% 0,02
|
|Riyal
|8,6180
|8,6612
|% 0,48
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,65
|25,68
|% 0,66
|
|Platin
|917,18
|918,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,22
|1.029,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,94
|88,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.262,44
|2.262,79
|% 0,66
|