***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )TürkçeRisk Ölçüm EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Risk Ölçümü ve Değerleme Esasları ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158557BIST