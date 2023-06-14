***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı Tera Portföy Birinci Serbest Fon Risk Ölçümü ve Değerleme Esasları ektedir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158546BIST